Genf (ots) -Mercedes-Benz zeigt beim Genfer Automobilsalon erstmals derÖffentlichkeit die Studie "Concept X-CLASS" MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Sie ist nicht zu übersehen: Die Mercedes-Benz Pickup-Studie"Concept X-CLASS". Wer auf dem Genfer Automobilsalon auf denMercedes-Stand zugeht, dem fällt dieses Fahrzeug sofort ins Auge.Schneeweiß, groß und damit sie auch von allen Seiten bewundert werdenkann steht sie auf einem riesigen Drehteller und wird mit LEDssphärisch beleuchtet. Mit dem Concept X-CLASS gibt Mercedes-Benz Vanseinen ganz konkreten Ausblick auf seinen neuen Pickup - die X-Klasse.Als erster Premiumhersteller will das Unternehmen den verändertenKundenbedürfnissen im globalen Segment der Midsize-Pickups Rechnungtragen und platziert den robusten Ein-Tonner für bis zu fünf Personenerstmals als urbanes Lifestyle- und Familienfahrzeug. Daimler-ChefDr. Dieter Zetsche ist sich sicher, dass der Pickup mit dem Stern einErfolg wird:O-Ton Dr. Dieter ZetscheDas gab es bei uns nie, aber auch bei keinem Wettbewerber. Wirwaren überzeugt, dass das Pick-Up-Segment jetzt reif ist für einPremiumfahrzeug. Bei den Geländewagen haben wir das vor vielleicht 20Jahren aus Alabama heraus erstmals gezeigt und heute ist es eineSelbstverständlichkeit. Wir sind überzeugt, diesen Schritt solltenund könnten wir auch im Pick-Up-Segment gehen. Und was bisher anReaktionen von den Medien, auch unserer eigenen Vertriebsorganisationgekommen ist, geht weit über das hinaus, was wir uns selbstvorgestellt haben. Wir haben in England schon eine große Zahl anKunden, die darum betteln eine Anzahlung leisten zu dürfen, weil siedieses Fahrzeug möglichst frühzeitig haben wollen. Ich glaube, wirsind hier möglicherweise etwas recht Großem auf der Spur. (0'46)Dieselben Erfahrungen hat auch Mercedes-Van-Chef Volker Mornhinweggemacht. Am ersten Pressetag des Genfer Salons gaben sichJournalisten die Tür zu seinem Büro im Backstage-Bereich der Messedie Klinke in die Hand. Ein Interview folgte aufs nächste. Und dieReaktionen der Journalisten auf das Konzept-Fahrzeug waren rundumpositiv:O-Ton Volker MornhinwegEnorm positiv. Es ist ja immer so: Wenn man in ein Segment neueinsteigt - und wir machen das - prüft man sich selber: Hat man allesrichtig gemacht? Aber die Rückmeldung von den Journalisten war extrempositiv, sehr viele positive Nachfragen, vor allen Dinge aus derWelt. Es waren nicht nur die europäischen Journalisten, auch die ausAustralien, Südafrika, Lateinamerika. Enorm positives Feedback.(0'20)Der Markt der mittelgroßen Pickups ist weltweit im Umbruch. Siesind nicht mehr nur als reine "Arbeitstiere" gefragt, sondern werdenauch als vielseitige Fahrzeuge für die gleichzeitig private undberufliche Nutzung sowie die rein private Nutzung immer beliebter.Die Daimler AG wird bis zur Markteinführung einen hohen dreistelligenMillionenbetrag in die neue Baureihe investieren. Sie wird ab Ende2017 als Mercedes-Benz X-Klasse auf den Markt kommen. Kernmärkte sindArgentinien, Brasilien, Südafrika, Australien mit Neuseeland undEuropa. Genf ist deshalb für den Ausblick auf den Mercedes-Pickupgenau die richtige Messe:O-Ton Volker MornhinwegAls wir in der Strategiephase waren und uns überlegt haben,welches Fahrzeugsegment könnte unser Portfolio erweitern, sind wirdirekt auf den Midsize-Pickup gekommen, weil das wirklich einWeltauto ist. Überall auf der Welt findet man den Midsize-Pickup, seies in Lateinamerika, in Australien, Südafrika, oder aber auch inEuropa. Deswegen freuen wir uns und können es kaum mehr erwarten,wenn wir dann das Auto final Kunden vorstellen können und dann auchdie Kunden mit dem Fahrzeug begeistern. (0'25)Abmoderation:Mercedes-Benz gibt auf dem Genfer Automobilsalon einenVorgeschmack auf die X-Klasse. In Halle 4 des Palexpo zeigt dieStudie Concept X-CLASS was für ein faszinierendes Fahrzeug der neuePickup mit Stern wird.