Stuttgart (ots) -Die Daimler AG hat im Geschäftsjahr 2016 mit 153,3 Milliarden Euroden höchsten Konzernumsatz erzielt und rund 3 Millionen FahrzeugeabgesetztMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Bestmarken bei Umsatz, Absatz, EBIT und Konzernergebnis - mitglänzenden Zahlen konnte heute Morgen (Donnerstag, 02.02.)Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche bei der Jahrespressekonferenz inStuttgart aufwarten. Und dass der Konzern für die Zukunft gewappnetist, das war im Saal unübersehbar: Auf dem Podium neben dem Tisch derVorstände stand das Concept-Fahrzeug EQ. Die Studie im Look einessportlichen SUV-Coupés gibt einen Ausblick auf eine neueFahrzeuggeneration mit batterieelektrischem Antrieb mit einerReichweite von 500 Kilometer. Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche betontein seiner Rede vor der internationalen Presse die Bedeutung derElektromobilität für den Konzern:O-Ton Dr. Dieter ZetscheIn Sachen Elektromobilität haben wir den Schalter umgelegt. Vorallem aufgrund der Innovationssprünge bei der Batterietechnologiesind wir überzeugt: Jetzt ist die Zeit, voll einzusteigen. Daimlerinvestiert in den nächsten Jahren zehn Milliarden Euro inElektrofahrzeuge, darüber hinaus noch eine Milliarde in unsereweltweite Batterieproduktion. Bis 2015 bringen wir mehr als zehn neueElektro-Modelle in Serie - vom smart bis zum großen SUV. (0'25)Investitionen, die sich die Daimler AG aufgrund der hervorragendenErgebnisse im Geschäftsjahr 2016 leisten kann. Der Konzernumsatz istum 3 Prozent auf 153,3 Milliarden Euro gestiegen, das Konzernergebnisauf 8,8 Milliarden. Insgesamt hat die Daimler AG rund 3 MillionenFahrzeuge abgesetzt, ein Plus von fünf Prozent. Darunter 2,2Millionen Mercedes-Benz Fahrzeuge. Und das EBIT betrug, bereinigt umSonderfaktoren, 14,2 Milliarden. Alle Werte des vergangenen Jahressind Bestwerte in der langen Geschichte des Konzerns. Entsprechendkönnen sich auch die Aktionäre freuen: Der Vorstand wird derHauptversammlung eine Dividende von 3,25 Euro vorschlagen. Und auch2017 will Daimler auf der Überholspur bleiben:O-Ton Dr. Dieter ZetscheDie Weltwirtschaft dürfte sich dieses Jahr etwas besser entwickelnals 2016. Wir rechnen mit einem Wachstum von 2,5 bis 3 Prozent. Dieweltweite Pkw-Nachfrage wird nach aktueller Einschätzung nochmals um1 bis 2 Prozent zunehmen. Bei Transportern und Bussen erwarten wir2017 in der Summe unserer Hauptabsatzmärkte leichtes Wachstum. DasMarktumfeld bei den Lkw wird in den uns relevanten Regionen wohlherausfordernd bleiben (0'30)Für die einzelnen Bereiche bedeutet das entsprechende Erwartungen:Mercedes-Cars und Vans sollen 2017 deutlich über Vorjahr liegen,Trucks und Buses leicht über Vorjahr. Financial Services: in derGrößenordnung des Vorjahres.O-Ton Dr. Dieter ZetscheUm all das voranzutreiben, müssen wir uns bei Daimler auch selbstneu erfinden. Letztes Jahr haben wir "Leadership 2020" angekündigt.Heute kann ich sagen: Wir kommen gut voran. Über 150 Ideen haben wirin acht Themenfelder gebündelt. Und die Umsetzung hat bereitsbegonnen: Wir verschlanken Prozesse. Künftig sollen an einerEntscheidung maximal zwei Hierarchieebenen beteiligt sein. Wirarbeiten in Schwarmorganisationen. Auf absehbare Zeit werden 20Prozent der Mitarbeiter so agieren. Wir etablieren eine neue Kulturdes Feedbacks - von Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern. Und wirfördern den Pioniergeist unserer Belegschaft. Dazu stellen wirRisikokapital für die Umsetzung neuer Ideen bereit. Das sind nur einpaar Beispiele - und es ist erst der Anfang. Aber ich habe beiDaimler noch nie eine größere Aufbruchstimmung erlebt. (0'50)Abmoderation:Und diese Aufbruchstimmung zahlt sich auch für die Beschäftigtenaus: Das Unternehmen beteiligt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteram betrieblichen Erfolg mit bis zu 5.400 EUR. Daimler auf derErfolgsspur. Das ist die Botschaft, die Daimler-Chef Dr. DieterZetsche auf der Jahres-Pressekonferenz des Konzerns heute inStuttgart verkündet hat:O-Ton Dr. Dieter ZetscheDie Mobilität der Zukunft bietet für Daimler eine Fülle an neuenChancen. Wir werden sie nutzen! (0'07)ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler AG, Jörg Howe, 0711 1741341all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Daimler AG, übermittelt durch news aktuell