Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche im Exklusivinterview auf dem Genfer Automobilsalon zum technischen Fortschritten des Diesels, den Neuheiten in der Elektromobilität und den aktuellen Wirtschaftszahlen (AUDIO)

Genf (ots) -Dr. Dieter Zetsche: "Es ist ein Gebot der Vernunft, dass wirDieselantrieben den Platz einräumen, den sie verdienen. Wir tuntechnologisch alles dafür und ich wünsche, dass die Politik diesflankiert und nicht konterkariert"Der Daimler-Chef im Exklusivinterview auf dem GenferAutomobilsalon zu den technischen Fortschritten des Diesels, zu denNeuheiten in Punkto Elektromobilität und zu den aktuellenWirtschaftszahlen des UnternehmensAnmoderationDer Genfer Autosalon, der heute Morgen mit dem Pressetag begonnenhat, gehört zu den wichtigsten Automessen weltweit und findet alseinzige europäische Automesse jedes Jahr im Frühjahr statt. Auf demGenfer Autosalon, ganz in der Nähe des Genfer See, präsentierenFahrzeughersteller aus aller Welt ihre Neuheiten, Studien undFahrzeuge mit alternativen Antrieben wie Elektro- oderHybrid-Motoren. Ein ganzes Feuerwerk an Welt- und Europa-Premierenhat heute Morgen (07. März) um 9 Uhr Mercedes-Benz präsentiert. Aufder riesengroßen Bühne auf dem Mercedes-Stand im Palexpo gab esgleich zwei Highlights: das neue E-Klasse Cabriolet und das AMGShowcar, so etwas wie ein GT mit vier Türen. Außerdem zog dieOffroad-Ikone G-Klasse in einer Variante als Mercedes-Maybach G 650Landaulet die Kameraleute und Fotografen magisch an. OptischerMittelpunkt des Messestands ist die "EQ" Line, die sich alsschwarz-glänzende, licht- und medientechnisch ausgestattete Spurdurch den gesamten Stand zieht. Was es mit der "EQ"-Line auf sichhat, was die Kunden in diesem Jahr an Neuheiten erwartet und wie dasbisherige Verkaufsjahr 2017 gelaufen ist, das hat uns Daimler-ChefDr. Dieter Zetsche im Exklusiv-Interview erzählt.1. Frage: Herr Dr. Zetsche, Genf gilt als Gradmesser für dieAutoindustrie. Wie ist Ihr Unternehmen in das Jahr 17 bishergelaufen?Viel besser hätte es nicht sein können. Wir haben inzwischen auchdie Februar-Zahlen und damit das Jahr mit rund 15 Prozent Wachstumgegenüber dem schon sehr guten letzten Jahr angefangen. Wenn man dasvon dort nach vorne projetziert, dann muss man sich nicht beschweren.Es läuft überall gut, in manchen Märkten noch besser. Da ist mitSicherheit China zu nennen, wo wir einen absolut fulminanten Start imJanuar hingelegt haben, aber den nicht im Februar bezahlt haben,sondern weiterhin ganz stark unterwegs sind, Größenordnung 40 Prozentplus, und insofern können wir zufrieden sein. (0:32)2. Frage: Ihr Messestand wird in diesem Jahr dominiert von der"EQ-Line". Was ist die Idee hinter dieser Installation?Grundsätzlich ist die EQ für unsere Marke Elektromobilität sowohlfür Fahrzeuge, die komplett batterieelektrisch angetrieben sind, aberauch für Fahrzeuge, die elektrische Teilantriebe haben, wie ebenPlug-In-Hybride. Wir führen hier erstmals auch den Begriff "EQ PowerPlus" ein, das heißt also, ein Hybrid im Sportfahrzeug, konkret imAMG, der damit natürlich die Energierückgewinnung erlaubt, abergleichzeitig auch als Booster noch mehr Performance bringen kann.Hier werden wir eine Perspektive für AMG zeigen, wo die Reisehingehen kann, in einer fantastischen Kombination zwischen einerseitsabsolut umweltfreundlichen Antrieben und gleichzeitig eben bishernicht dagewesene Leistungsdaten. (0:52)3. Frage: Star auf dem Genfer Automobilsalon ist das neue E-KlasseCabriolet. Was zeichnet den neuen offenen Viersitzer aus?Natürlich kommt der Schuss Emotionen in voller Dosierung durch dasCabriolet. Das Coupé hat schon sehr viel Charme, ist schon ein sehremotionales Fahrzeug, aber natürlich ist das Cabriolet dann die Sahneoben drauf auf der Torte. Es ist nicht nur das Cabriolet an sich,sondern es ist auch die Gestaltung des Cabriolets, wie es aus demCoupé abgeleitet an die S-Klasse erinnert, gleichzeitig, das sprichtdann wiederum das Hirn an, auch sehr viel Raum bietet. Wir haben jaauf der Rückbank erstaunlich viel Raum durch den langen Radstand undkönnen dadurch dem Kunden ein Fahrzeug offerieren, was hochemotionalund gleichzeitig eben auch vernünftig ist. (0:41)4. Frage: Spektakulär ist natürlich auch das AMG-Showcar. Siezeigen, wie ein viertüriger GT aussehen könnte. Wie denn?Das Concept-Car ist in mehrerlei Hinsicht hochinteressant, zumEinen zeigen wir hier, wie AMG in einem extrem sportlichen Auftritttrotzdem viertürig, viersitzig sein kann, wir zeigen gleichzeitigaber auch eine Alternative, wie ein Powertrain für AMG in der Zukunftaussehen kann, und hier eine Teilelektrifizierung, die eben einextrem effizientes Fahren erlaubt, gleichzeitig aber auch ein extremperformantes Fahren. Diese Kombination ist sicherlich perspektivischdie Richtung, die AMG einschlagen wird. (0:40)5. Frage: In Genf ist dieses Jahr der Diesel ein großes Thema. InStuttgart soll ab 2018 an Tagen mit überhöhter Feinstaubkonzentrationfür Dieselfahrzeuge bis Euro 5 ein Fahrverbot verhängt werden.Schadet diese Regelung dem Dieselabsatz?Wir beweisen, mehr als jeder andere, mit unseren neuenDieselmotoren, dass Diesel, was die Emissionen angeht, in dieGrößenordnung des Benziners vorstoßen kann und alle zukünftigenGesetze technologisch erfüllt werden können. Gleichzeitig aber derwesentliche Vorteil, was CO2 angeht, in der Größenordnung von 15 bis20 Prozent fortbesteht, und damit hier die ideale Kombination von dennotwendigen Schritten in Richtung Reduzierung der Klimabelastungeinerseits und gleichzeitig der Luftreinhaltung gegeben ist, wie mitkeinem anderen Antrieb. 