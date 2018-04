Daimler: Charttechnisch spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Im Xetra-Handel hat diese Marke am Dienstag noch gehalten – im späteren Handel z.B. via Tradegate rutschte die Daimler-Aktie allerdings unter diesen Support. Es geht um die Marke von ca. 65 Euro „rund“, denn da verläuft eine charttechnische Unterstützung für die Daimler-Aktie. Sollte dieser Support signifikant nach unten durchbrochen werden, wäre das also ein klar bearishes Signal aus charttechnischer Sicht. Dann ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.