Daimler Buses behauptet auch 2016 Marktführerschaft in allen Kernmärkten!/Bus-Sparte der Daimler AG erreicht erneut Bestwert in der Branche - Ergebnisplus von 28 Prozent (AUDIO)

Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Die Bus-Sparte der Daimler AG ist weiterhin auf Wachstumskurs undhat im Jahr 2016 einen erneuten Bestwert in der Branche erzielt. Daswurde auf der heutigen Pressekonferenz (10.03.) bekannt gegeben. Mitweltweit mehr als 26.000 verkauften Bussen und Fahrgestellen konntedie uneingeschränkte Marktführerschaft in den Kernmärkten erfolgreichbehauptet werden. Trotz weiterhin sehr uneinheitlicher Märkte wurdedas Ergebnis um 28 Prozent auf 258 Millionen Euro gesteigert. HartmutSchick, Leiter Daimler Buses, ist mehr als zufrieden:O-Ton Hartmut SchickWir haben vor allem unsere strategische Zielrendite erreicht.Sechs Prozent, das ist das Beste, was es im Wettbewerb gibt. DasSchöne ist, dass viele Faktoren damit zusammenhängen. Wir sind inEuropa gut gewachsen und konnten somit die schwierige Situation inBrasilien und der Türkei überkompensieren. (0:18)Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren in Deutschland war dasFernbusgeschäft. Rund 25,3 Millionen Reisende nutzten vergangenesJahr den Fernbus, davon waren 16,6 Millionen im Inland unterwegs. EinPlus von 3,8 Prozent zum Vorjahr:O-Ton Hartmut SchickIm europäischen Raum ist das Fernbusgeschäft noch weiter um 20Prozent gewachsen und wir gehen hier von weiterem Wachstum aus. Davonprofitiert vor allem unser Werk in Neu-Ulm, wo diese idealen Bussefür die Linien produziert werden. (0:14)Um auch weiterhin die weltweite Marktführerschaft im Segment fürBusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht über acht Tonnen zuerhalten, investiert Daimler Buses bis 2018 weitere 600 MillionenEuro. Neben dem teilautomatisiertes Fahren spielt auch derserienreife Elektrostadtbus eine zentrale Rolle:O-Ton Hartmut SchickIn den 600 Millionen Euro stecken auch Investitionen in unsereFabriken mit drin, die wir ständig modernisieren wollen, dass wireffizienter werden. Das wichtige ist aber, dass Elektromobilitätkommen wird. Städte wollen Elektrobusse und deshalb ist es wichtig,dass wir dort ein serienmäßiges Produkt auf die Straße bringen, dasssowohl technisch funktioniert, aber auch wirtschaftlich ist, wie einDieselbus. (0:21)Abmoderation:2018 wird Daimler Buses den Elektrobus auf die Straße bringen. Inden vergangenen Wochen fanden genau deshalb Wintererprobungen inFinnland statt, im Sommer soll der Bus dann noch den warmenTemperaturen in der Türkei ausgesetzt werden. Somit kannsichergestellt werden, dass der Elektrobus bei jedem Wettereinsetzbar ist. Daimler Buses ist im Jahr 2016 erneut deutlichgewachsen. Wichtigster Treiber für den Erfolg war der KernmarktEuropa. Zudem hat sich Brasilien zu einem wichtigen Export-Hubentwickelt. Insgesamt gingen allein aus Brasilien über 6.000Fahrzeuge in benachbarte Länder Südamerikas. Auch Indien nimmt eineimmer wichtigere Rolle bei der Erschließung neuer Märkte ein.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Daimler, Arnd Minne, 0711 1741549all4radio, Claudia Ingelmann, 0711 3277759 0Original-Content von: Daimler AG, übermittelt durch news aktuell