Daimler: Die Bullen werden weit zurückgeschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie bleibt eines der Sorgenkinder im deutschen Aktienindex. Der Wert befindet sich nun schon seit November in einem Abwärtstrend und auch in der letzten Woche konnten die Bullen die am 23. März gestartete Gegenbewegung nicht fortsetzen. Diese besteht im Grunde nur aus drei starken Tagen, die den Kurs wieder bis auf 31,90 Euro haben ansteigen lassen.

Seitdem bestimmen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung