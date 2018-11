Daimler: Die Bullen sind zunächst einmal gescheitert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bei ihrem Versuch, den mittelfristigen Abwärtstrend der Daimler-Aktie zu beenden und den Wert wieder ansteigen zu lassen, kommen die Käufer nicht wirklich voran. In dieser Woche ist die Aktie erneut an der 50-Tagelinie und am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert. Beide liegen derzeit etwa auf demselben Niveau bei 53,43 Euro und markierten am Mittwoch den vorläufigen Endpunkt der kleinen Rallye, die zu Beginn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.