Daimler: Bricht der Trend?

Zur Wochenmitte gab es schlechte Nachrichten aus Stuttgart. Denn der Automobilbauer Daimler schickt an zwei Standorten wieder Tausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Auslöser dieser drastischen Maßnahme ist die anhaltende Teile-Knappheit, insbesondere bei Halbleitern.

Zuvor hatte auch Volkswagen bereits in seinem Werk in Emden wieder Kurzarbeit für Tausende Mitarbeiter verhängt. Bei Daimler sind es nun die Werke in Rastatt und in Bremen.



