Daimler: Der Blick auf die Details!

In Bezug auf die jüngsten Absatzzahlen von Mercedes-Benz ist der Blick auf einige Details interessant. So sahen die Zahlen insgesamt ja nicht schlecht aus. Konkret: Im ersten Halbjahr 2018 wurden von Mercedes-Benz weltweit exakt 1.188.832 Pkw verkauft, das war ein ordentliches Plus von 3,9% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das sei das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte gewesen in Bezug auf den Absatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.