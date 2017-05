Daimler: Belastungsfaktor für die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

das sind keine guten Nachrichten: Bekanntlich werden gegen die Daimler AG von der Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungen durchgeführt. Dazu teilte das Unternehmen mit, dass im Rahmen dieser Ermittlungen nun auch „mehrere Standorte der Daimler AG in Deutschland“ durchsucht werden bzw. durchsucht worden sind. Es soll da um Ermittlungen gegen „bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG“ gehen. Der Vorwurf? Laut Daimler wird ermittelt „wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung bei Diesel Pkw“.

Wer weiß, was die Ermittlungen ergeben werden

Dass gegen die Daimler AG wegen der gerade genannten Dinge ermittelt wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Neu sind nun die Durchsuchungen von Standorten der Daimler AG in Deutschland und die Stellungnahme von Daimler dazu. Diese Stellungnahme fiel allerdings recht kurz aus. Zum einen hieß es: „Das Unternehmen kooperiert vollumfänglich mit der Behörde.“ Was soll man auch sonst mitteilen? Zum anderen hieß es, dass man sich zum laufenden Verfahren über diese Pressemitteilung hinaus nicht äußern könne. Es bleibt also spannend, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart ergeben werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.