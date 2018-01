Daimler, Bayer und BASF: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der DAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 13167.9 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im DAX liegt derzeit bei 110 Prozent (durchschnittlich), die Stimmung ist leicht positiv. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute Daimler, Bayer und BASF, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab.

Besonders stark im Fokus der Anleger steht heute Daimler: Die Stimmungsanalyse erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Daimler gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.6 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 60.1 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Für Daimler liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 283 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 72.05 EUR nahezu unverändert (+0.04%).

Nun zu Bayer. Für Bayer liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 122 Prozent. Der Trendsignal-Algorithmus hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Bayer gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.7 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 63.4 Prozent). Die Aktie notiert vorbörslich mit 104.44 EUR nahezu unverändert (0%).

Und schließlich BASF: Die Stimmungsanalyse hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus positiv zu BASF diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch gute Stimmung der Anleger zu Aktie BASF ein klares Zeichen für steigende Kurse; dementsprechend liegt hier ein 'Bullish'-Signal vor (Prognose +0.7 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 76.1 Prozent in der Vergangenheit). Für BASF liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 110 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 93.4 EUR nahezu unverändert (-0.16%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.