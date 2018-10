Daimler: Bau einer Batteriefabrik!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bei Daimler gab es einen interessanten Spatenstich: Und zwar für eine neue Batteriefabrik in den USA. Diese soll in der Nähe des Mercedes-Benz Werkes in Tuscaloosa im US-Bundestaat Alabama errichtet werden, wie Daimler mitteilte. Bereits im vorigen Jahr war diese Investition angekündigt worden – nun geht es also los mit dem Bau. Daimler nennt ein Investitionsvolumen einer Milliarde US-Dollar. Dazu passend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.