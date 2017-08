Daimler, BMW und VW: So profitabel sind die 3 Konzerne im internationalen Vergleich!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

trotz Diesel-Skandal: Die drei deutschen Autogiganten VW, BMW und Daimler konnten ihre Profitabilität während des ersten Halbjahres steigern und nehmen damit weiterhin im internationalen Vergleich Spitzenpositionen ein. Dies geht aus einer von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) veröffentlichten Analyse zu den Finanzkennzahlen der 16 größten Autokonzerne der Welt hervor.

EBIT-Marge (H1 2017)

BMW verteidigt seine weltweite Führungsposition mit einer operativen Marge von 11,3 Prozent. Daimler belegt mit 9,7 Prozent den dritten Platz, während Volkswagen mit 7,7 Prozent auf Rang 5 gelistet wird.

Gewinn (H1 2017)

Beim erwirtschafteten Gewinn kommen die drei deutschen Autokonzerne ebenfalls unter die Top 5. Auf Platz 1 positioniert sich Volkswagen mit einem Gewinn von 8,9 Milliarden Euro. Daimler (7,8 Milliarden Euro) und BMW (5,7 Milliarden Euro) folgen auf den Plätzen drei und fünf.

Absatz (H1 2017)

Der weltweite PKW-Absatz stieg im ersten Halbjahr insgesamt um lediglich 1,5 Prozent. Zusammengerechnet kommen alle drei deutschen Branchenvertreter auf einen Absatzzugewinn von 3,3 Prozent und etablieren sich damit über dem internationalen Durchschnitt. Daimler verbesserte seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um insgesamt 11 Prozent und erreichte damit den größten Zuwachs aller untersuchten Autokonzerne. BMW steigerte jenen Wert um 5 Prozent, während der Absatz bei VW lediglich um 1 Prozent wuchs.

Das überdurchschnittliche Absatzplus der Deutschen lässt sich laut EY auf das starke Wachstum in China zurückführen. So betrug das Wachstum von VW, BMW und Daimler im Reich der Mitte zusammengerechnet acht Prozent. Aber: Entsprechend hoch sei daher auch die Abhängigkeit vom chinesischen Markt, so EY weiter. Denn: Von den insgesamt 3,8 Millionen verkauften Neuwagen (2. Quartal) entfielen 1,2 Millionen auf China – dies entspricht einem Beitrag in Höhe von 34,4 Prozent zum Gesamtwert.

Marktkapitalisierung (15.08.2017)

Trotz der guten operativen Lage entwickelte sich die Marktkapitalisierung der drei Deutschen nur bedingt positiv. So legte der Börsenwert von BMW seit Ende 2016 (31.12.) nur um einen Prozentpunkt zu. Bei Daimler verschlechterte sich dieser Wert gar um 5 Prozent. Lediglich VW konnte die Markkapitalisierung vergleichsweise deutlich um 6 Prozent steigern. Dennoch: Im Ranking der wertvollsten Automobilhersteller nehmen VW (76.486 Millionen Dollar), Daimler (75.599 Millionen Dollar) und BMW (61.142 Millionen Dollar) die Plätze 2, 3 sowie 4 ein. Unangefochten an der Spitze bleibt Toyota mit einer gewaltigen Marktkapitalisierung von 167.510 Millionen Dollar.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.