Daimler, BMW und VW: Elektro-Konsortium ergattert mit Shell weiteren prominenten Mitstreiter!

nachdem das Elektro-Konsortium Ionity bereits Mitte November mit der Verpflichtung des Energieversorgers EnBW einen prominenten Mitstreiter gefunden hatte, berichtete Reuters – unter Berufung auf Ionity-Informationen – kürzlich von einem weiteren bekannten Kooperationspartner.

Die Zeit rennt

Zunächst ein kurzer Überblick: Die Autokonzerne VW, Daimler, BMW und Ford haben am 3. November das Joint Venture Ionity gestartet, um gemeinsam an der Verbesserung der E-Ladeinfrastruktur zu arbeiten. Die Zeit rennt, denn die Etablierung eines flächendeckenden Ladesystems gilt neben der nach wie vor verbesserungswürdigen E-Reichweite als eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für das Gelingen der Elektrowende.

Ionity hat ambitionierte Pläne

So sollen noch während des laufenden Jahres in Deutschland, Österreich und Norwegen 20 neue Ladestationen in Betrieb genommen werden. Für das kommende Jahr ist die Errichtung von 80 weiteren Standorten angedacht. Bis 2020 sollen insgesamt 400 Ionity-Schnellladestationen betriebsbereit sein.

Shell wird neuer Kooperationspartner

Zurück zum neuen Kooperationspartner: Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, hat sich der britisch-niederländische Öl-Konzern Shell am Montag dem Projekt angeschlossen. Der Tankstellen-Gigant geht indes davon aus, dass der Konzern im Jahr 2019 zunächst an insgesamt 80 Autobahnen diverser europäischer Länder mit Schnellladestationen vertreten sein wird.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.