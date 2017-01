Daimler, BMW & Audi: Der nächste fette Fisch geht ins Netz!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die drei deutschen Automobilhersteller 10 % ihrer Anteile am Kartendienst an mehrere chinesische Investoren veräußert haben. Nun vermeldeten die Konzerne, dass ein weiteres namhaftes Unternehmen eingestiegen ist. Es handelt sich um Chiphersteller Intel aus den USA.

Auch technische Unterstützung durch Intel

Die amerikanische Firma beteiligt sich mit 15 % an dem Dienst für digitale Karten. Das Engagement von Intel geht aber über das Finanzielle hinaus. Gemeinsam mit Here will man eine leistungsstarke Plattform schaffen, welche das hochauflösende Kartenmaterial in Echtzeit zur Verfügung stellt. Diese technische Umsetzung ist Grundvoraussetzung, damit das autonome Fahren reibungslos funktioniert. Das Geschäft benötigt aber noch die Zustimmung der deutschen Kartellbehörden.

Die Unternehmen hüllten sich jedoch – wie schon in der Woche zuvor – über den Kaufpreis in Schweigen. Es lässt sich folglich nur mutmaßen, dass Intel zwischen 350 und 400 Mio. Euro für seinen Anteil zahlt. Daimler, BMW und Audi hatten an Nokia knapp 2,6 Mrd. für den Kartendienst überwiesen. Mithilfe von Here will sich die hiesige Autoindustrie unabhängig machen von Anbietern wie Google, Microsoft oder Apple, die ähnliche Lösungen entwickelt haben.

