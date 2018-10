Daimler: Auszeichnung für diese Tochter!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Da sieh mal einer an: Zumindest bei der Daimler Tochter „Daimler Financial Services“ sind die Bedingungen für Arbeitnehmer(innen) offensichtlich vorbildlich. Dies jedenfalls einer Auszeichnung durch das Institut „Great Place to Work“, welches laut Daimler „internationale Arbeitgeber für ihre besondere Unternehmenskultur“ auszeichnet. Und wenig überraschend verweist Daimler darauf, denn schließlich hat es besagte Daimler Financial Services unter die Top-10 geschafft im Hinblick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.