Daimler: Die Aussichten sind vielversprechend!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler konnte zum Ende der letzten Handelswoche keine größteren Sprünge mehr vollführen, steht nach Ansicht von Chartanalysten aber dennoch davor, die Rekordfahrt weiter fortzusetzen. Die nächste charttechnische Zone wäre bereits mit einem weiteren Kurspotenzial von 20 % verbunden. Im Detail: Der Wert schickt sich an, die wichtige und runde Marke von 70 Euro zu überwinden. In den nächsten Tagen müsste der Anstieg aber erst bestätigt werden.

Dennoch: Die Chance ist bei einem mittel- und langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend, wie er sich derzeit abzeichnet, besonders groß. Die Aktie könnte bei einem nachhaltigen Anstieg auf über 70 Euro mangels größerer Widerstände rasch die nächsten Tops erreichen, heißt es. Erst am 3. November 2017 wurde beim Stand von 73,25 Euro das derzeitige 1-Jahres-Hoch markiert. Bei 84,80 Euro gingen die Kurse am 30. November 2015 aus dem Handel. Hier befindet sich das 2-Jahres-Hoch. Sollte auch dieses erobert werden, könnte die Aktie sogar das 15-Jahres-Hoch bei 94,80 Euro ins Visier nehmen. Dieses war am 16. März 2015 markiert worden.

Wirtschaftliche Analysten: Alles im grünen Bereich

Auch die fundamental/wirtschaftlich orientierten Analysten sind optimistisch. Die Aktie könne als „Kauf“ betrachtet werden, sagen 50% der Spezialisten. 45 % wollen den Wert derzeit lediglich „halten“, während 5 % einen „Verkauf“ vorziehen. Das bedeutet, dass die Stimmung unter dem Strich relativ gut ist.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt intakt

Die technischen Analysten schließen sich dieser Auffassung an. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Dabei ist die 200-Tage-Linie derzeit rund 5 % entfernt. Der Vorsprung auf den in der mittelfristigen Perspektive bedeutenden GD100 beträgt sogar 6,4 %. Damit liegt hier ein Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.