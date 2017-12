Daimler: Die Aussichten bleiben weiterhin rosig!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat zuletzt noch einmal ein Zeichen dafür geliefert, dass sich die Aktie in einem sehr starken Aufwärtstrend befindet. Der Wert hat die Chance auf Kursgewinne von mehr als 30 %, heißt es aus Kreisen von Chartanalysten, die auch die Ergebnisse der vergangenen Handelssitzungen in ihre Analyse eingebaut haben. Konkret: Der Titel befindet sich in einem nachhaltigen, langfristigen Aufwärtstrend, heißt es mit Blick auf die Kursgewinne seit Ende Juli. Dabei kletterte die Aktie entlang einer strammen Aufwärtstrendgeraden nach oben, musste aber bei 70 Euro nun eine deutliche Pause einlegen. Dabei hat sich die Aktie aber auch am Freitag, also kurz vor der Weihnachtspause, robust gezeigt. Je nach Börse ging es etwas bergab oder etwas bergauf, letztlich standen jedoch überall Notierungen von mehr als 71 Euro zu Buche. An diesem Mittwoch bewegt sich der Titel dagegen kaum. Da es für die Aktie insgesamt also eher gen Norden gehen dürfte, sind folgende Kursziele interessant. Bei 73,14 Euro befindet sich das 1-Jahres-Top vom 3. November. Darüber findet sich in Höhe von 78,41 Euro das derzeitige 2-Jahres-Hoch, das am 29. Dezember 2015 erreicht wurde. Dann hätte die Aktie viel Luft bis zum 15-Jahres-Top bei 94,80 Euro vom 16. März 2015. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 % entsprechen, wobei dann sogar ein Durchmarsch in Richtung des Allzeithochs bei 103,32 Euro vom 8. Mai 1998 möglich wäre.

Nach unten hin ist die Aktie zwischen 66 und 68 Euro relativ gut geschützt. Deshalb sind Chartanalysten weitgehend optimistisch. Der Titel könnte zudem davon profitieren, dass in den USA die Steuerreform von Donald Trump zu höheren Gewinne führen dürfte. Dabei sind ohnehin 60 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, 5 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie in allen zeitlichen Perspektiven den jeweiligen gleitenden Durchschnitt überrundet habe. Auf die 200-Tage-Linie weist der Wert einen Vorsprung von 6,3 % auf. bei 66,74 Euro käme es zu einem Abwärtstrendwechsel. Aktuell liegt damit ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.