Daimler: Auf dem Sprung – kann die Aktie nach oben ausbrechen?

Nicht nur bei kleineren Aktien sind „teuer“ und „billig“ Ansichtssache. Auch ein Blue Chip wie Daimler (ISIN: DE0007100000) wird vor allem dann als „billig“ und kaufenswert angesehen, wenn die Aktie dynamisch nach oben läuft. Was zwar von der Sache her absurd wirkt, immerhin bedeutet das, dass umso mehr Menschen einen Kurs als günstig ansehen, je höher er ist. Aber dynamische Trends haben eben eine nahezu hypnotische Wirkung. Und alleine deswegen muss die Antwort auf die Frage, ob Daimler die jetzt im Eiltempo erreichten, bisherigen Jahreshochs (73,23 Euro) überwinden kann, „ja“ lauten.

Dass die Quartalsbilanz längst auf dem Tisch liegt, neue „good news“ also erst einmal nur über die monatlichen Fahrzeugverkäufe kommen können, zumal jetzt auch klar ist, dass Daimler sich in Richtung einer neuen divisionalen Struktur bewegt, was bereits im Sommer für Käufe gesorgt hatte, kümmert da wenig. Auch nicht, dass man auf die Bilanz zunächst nicht mit weiteren Käufen reagiert hatte, die Aktie da (am 20.10.) an der Widerstandslinie bei 69,40 Euro hängenblieb und heute Früh 72,55 Euro kostet, kümmert da eher wenige. Die Dynamik ist zurück – und damit ist nichts unmöglich, zumal:

Daimler war schon im Oktober aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen, wie dieser langfristige Chart auf Wochenbasis zeigt. Und dieser Chart zeigt auch: Sollten die Anfang des Jahres markierten Hochs von 73,23 Euro bezwungen werden, läge der nächste nennenswerte Widerstand erst bei 85,50 Euro. Aber bei aller Begeisterung sollte man nie vergessen, dass die Börse keine Einbahnstraße ist, dass all die negativen Aspekte und die Zweifel, die Daimler zuvor monatelang und bis unter 60 Euro drückten, sofort wieder da wären, sobald diese Rallye kippt.

