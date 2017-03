Daimler: Anhaltend auf der Überholspur!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

im Gegensatz zum Dax konnte die Daimler-Aktie am Dienstag im frühen Handel leicht zulegen. Diese Outperformance dürfte zu einem nicht unerheblichen Teil einer Nachricht geschuldet sein, die bereits am Tag zuvor bekannt wurde.

E-Klasse und Kombis besonders stark nachgefragt

Im Februar verkauften die Stuttgarter eigenen Angaben zufolge von der Premiummarke Mercedes Benz 153.862 Fahrzeugen. Auf Jahresssicht bedeutet das einen Anstieg von 15%. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Absatz im Zwölfmonatsvergleich sogar um 16,8% auf 332.329 Einheiten zu. Mit einem Plus von 70% standen E-Klasse-Limousinen und Kombis besonders hoch im Kurs. Dies galt im Speziellen für Nordamerika, Mexiko, die Schweiz, Japan, Australien und Portugal.

Hat Smart als E-Mobil vielleicht eine Chance?

Als Wehmutstropfen erwies sich abermals die Marke Smart. Von den Kleinwagenmodellen brachten die Schwaben im Februar lediglich 9265 Fahrzeuge an den Mann bzw. die Frau, was einem Minus von 7,5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat war. Möglicherweise haben die Smart-PKW als Elektromobile eine Zukunft. In der heutigen Form wird das Projekt ein Flop bleiben, auch weil es schlicht und ergreifend nicht zum Daimler-Image passt.

Da die Smart-Sparte für den Erfolg oder Misserfolg des Daimler-Konzerns keine nennenswerte Relevanz besitzt und der sich voraussichtlich insgesamt abkühlende globale Automarkt in einem 2017er-KGV von nur 8,12 hinreichend eingepreist ist, bleiben die Anteilsscheine des Branchenprimus im Oberklasse-Segment weiterhin mein persönlicher Favorit unter den Autoaktien.

Ein Gastbeitrag von Marc Nitzsche.

