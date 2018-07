Daimler: Angriff auf BYD und Co!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist spät dran – und will das Feld von hinten aufrollen. Während Hersteller wie BYD (China), VDL (Niederlande) oder auch Skoda (Tschechien) längst mit eigenen Elektrobussen am Markt sind, zieht nun der schwäbische Auto- und Nutzfahrzeugbauer nach. Noch in diesem Jahr sollen in Berlin, Hamburg und Mannheim die ersten Batterie-Fahrzeuge im Testbetrieb von Haltestelle zu Haltestelle rollen, wie die Süddeutsche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.