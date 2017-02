Daimler: Analysen und Meinungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Daimler, denn es kamen einige Analysen heraus über die Ethan Kauder berichtet hat. Die wichtigsten Analysen, die letzte Woche Daimler und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Viele Meinungen, zwei Lager! Die Aktie des Automobilkonzerns Daimler war sicher in den letzten Wochen eines der Lieblingsthemen der Aktienanalysten und nicht umsonst waren gleich 13 neue Einschätzungen herausgegeben worden. Dabei sind zwei Meinungen deutlich geworden: Ersteres sieht deutliches Kurspotenzial, zweiteres rät zum Verkauf.

Lager 1! Tim Rokossa von der Deutschen Bank etwa, hat das Kursziel von 90 Euro bestätigt und zeigte sich überzeugt, dass Daimler die konzerneigenen Zielvorgaben für 2016 erreicht hat. Die Aktionäre dürften demnach auf eine Dividende von 3,30 Euro pro Anteilsschein hoffen. Sascha Gommel von der Commerzbank rechnet für 2017 mit noch stärkeren Gewinnen und attestiert dem Daimler-Titel aktuell mit 35 Prozent das größte Aufwärtspotenzial. In 2017, so Rommel, verspricht er sich von Daimler vor allem größere Gewinne.

Lager 2! Analyst Haissl von der Berenberg Bank sieht die Situation auf dem Automobilsektor eher kritisch und sagt, dass viele Investoren die Lage zu optimistisch sehen.

Ethan Kauder hat die Analystenempfehlungen im Überblick zusammengefasst:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent) Commerzbank: „Buy“ – 95,00 Euro (+35 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 90,00 Euro (+28 %)

UBS: „Kaufen“ – 90,00 Euro (+28%)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 81,00 Euro (+15 %)

Independent : „Halten“ – 78,00 Euro (+11 %)

NordLB: „Kaufen“ – 75,00 Euro (+7 %)

Jefferies: „Hold“ – 68,00 Euro (-3 %)

Exane BNP: „Underperform“ – 66,00 Euro (-6 %)

Morgan Stanley: „Equal weight“ – 65,00 Euro (-7 %)

Berenberg: „Sell“ – 53,00 Euro (-25 %)

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse