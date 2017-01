Daimler Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

im ersten Teil der Daimler-Analyse haben wir uns einige Kennzahlen angeschaut. Die Daimler Aktie wird demnach aktuell (per drittes Quartal 2016) mit einem KGV von 12,14 bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen, langfristigen Gesamtmarktrendite, scheint Daimler daher recht attraktiv zu sein, wenn auch nicht unbedingt sehr günstig. Nun schauen wir uns die technische Lage bei der Kursentwicklung an.

Ist der langfristige Trend wieder intakt?

Es lässt sich deutlich ein langfristiger Aufwärtstrend erkennen. Nach markttechnischen Kriterien wurde dieser allerdings im Zuge des mittelfristigen, seit 2015 bestehenden Korrekturtrends unterschritten. Auch der 200-Wochendurchschnitt wurde unterschritten, jedoch im Zuge der Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2016 wieder überschritten. Der Korrekturtrend kann mit Hilfe einer Trendlinie, die die letzten Hochs aus 2015 markiert, dargestellt werden. Diese Trendlinie verlief, im Bereich bei 70,00 Euro je Aktie.

Ausbruch ist bereits erfolgt

In den vergangenen zwei Wochen konnte diese Trendlinie überwunden werden und damit gilt der Korrekturtrend als beendet. Gleichzeitig verläuft in diesem Bereich der 100-Wochendurchnitt. Die Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist damit erhöht. Mögliches erstes Ziel ist die zuvor unterschrittene langfristige Aufwärtstrendlinie. Sollte der Kurs diese von unten ansteuern, bestünde Aufwärtspotential bis ca. 82 Euro je Aktie.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

