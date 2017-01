Daimler Analyse (1) – Was sagen diese Kennzahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

mit Hilfe von fundamentalen Kennzahlen kann man die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens schnell und übersichtlich darstellen. Da es allerdings sehr viele Kennzahlen gibt, ist es sinnvoll eine Unterteilung in verschiedene Kategorien zu erstellen. Empfehlenswert ist die Unterteilung in die Kategorien finanzielle Stabilität, Rentabilität, Marktposition sowie Gewinnwachstum. Wir wollen uns die Kennzahlen in den jeweiligen Kategorien für die Daimler Aktie anschauen.

Finanzielle Stabilität von Daimler

Die finanzielle Stabilität von Daimler wollen wir anhand des sogenannten Gearings feststellen. Das Gearing stellt die Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital ins Verhältnis und zeigt damit auf, in welchem Maße die Verbindlichkeiten durch Eigenkapital gedeckt sind. Per drittes Quartal 2016 haben wir ein Gearing von -186,88 % was so viel bedeutet, dass Daimler eine hohe Netto-Cash Position hat und quasi als schuldenfrei eingestuft werden kann.

Rentabilität von Daimler

Ob Daimler in 2016 rentabel war, kann man anhand der Eigenkapitalrendite erfahren. Diese stellt den Jahresüberschuss zum Eigenkapital gegenüber. Die EKR beträgt aktuell 11,31 %, somit ist Daimler in der Lage das Eigenkapital im Vergleich zum Gesamtmarkt recht gut zu verzinsen. Werte zwischen 10-20 % sind als positiv einzustufen. Noch aussagekräftiger in diesem Fall, wäre das Heranziehen der ungehebelten Eigenkapitalrendite, da sie Sachinvestitionen mit einbezieht und diese sich von Zeit zu Zeit auf das Eigenkapital auswirken können. Das gilt besonders für zyklische Werte.

Marktposition von Daimler

Die Marktposition wollen wir mit Hilfe der Umsatzrendite erfahren. Diese wird durch die Gegenüberstellung des Jahresüberschusses zu den Umsatzerlösen berechnet. Per drittes Quartal 2016 beträgt, unseren Berechnungen nach, die Umsatzrendite lediglich 5,86 %. Das ist unter Berücksichtigung dessen, dass Daimler ein Premium-Hersteller ist, ein Indiz für den hart umkämpften Automobilmarkt. Der Wettbewerb macht auch vor Daimler nicht halt. Eine niedrige Umsatzrendite sollte allerdings im längerfristigen Vergleich herangezogen werden sowie sollten die einzelnen Aufwandsquoten berücksichtigt werden.

Gewinnwachstum von Daimler

Das Gewinnwachstum werden wir mit Hilfe des Gewinns je Aktie feststellen, da dieser Gewinn auch tatsächlich den Aktionären zur Verfügung steht. Er ergibt sich durch Division des Jahresüberschusses und der Aktienanzahl. Den eigenen Angaben nach, beträgt der Gewinn je Aktie (EPS) bei Daimler per Q3 2016 5,96. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits eine Stagnation von 4 %. Das KGV berechnet sich damit auf 12,14.

Fazit

Damit ist Daimler aktuell mit einem KGV von 12,14 nicht unbedingt günstig aber auch nicht teuer bewertet. Über die Einstandsrendite und den Vergleich zum Gesamtmarkt, können wir erfahren ob das aktuelle KGV von Daimler angemessen ist. Die Einstandsrendite (1 dividiert durch KGV) von Daimler beträgt 8,23 %. Die durchschnittliche Rendite des S&P 500 Index betrug zwischen 1901-2000, dividendenbereinigt 6-7 %. Nehmen wir an, dass die Aktienrendite die Marktrendite übertreffen sollte, dann sind die 8,23 % Einstandsrendite durchaus annehmbar.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse