Daimler: Aller Anfang ist schwer!

Mit ihm will man die Elektrowende auch auf große Lastkraftwagen ausweiten. Derzeit überlässt der Autobauer Daimler einigen ausgewählten Kunden Testexemplare des neuen eActros, um das vollelektrische Vehikel in der Praxis zu erproben. So testet derzeit unter anderem das Versandunternehmen Hermes die Tauglichkeit des Zukunftsfahrzeugs.

Nun stellten die Stuttgarter im Rahmen einer Pressemitteilung einen weiteren Testkunden vor – den Beton- und Bindemittelhersteller TBS

Ein Beitrag von Marco Schnepf.