Daimler-Aktie: Ein wichtiges Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler zeichnet in diesen Tagen ein bemerkenswertes Bild. Der Wert konnte zum Auftakt der Woche an den deutschen Märkten leicht zulegen. Bei einem Plus von wenigen Cent ist das Hauptaugenmerk jedoch auf ganz andere Umstände gerichtet: Die Aktie konnte die Marke von 50 Euro nach unten verteidigen. Der Wert hält sich damit über der letzten wichtigen runden Marke, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.