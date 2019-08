Daimler-Aktie: Das weiß kaum einer!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Erinnern Sie sich noch an das Medienecho, als der Staatsfonds von Kuwait beim deutschen Traditionsunternehmen Daimler einstieg? Und was war erst los, als der chinesische Geely-Gründer Li Shufu in einer Nacht- und Nebelaktion rund 10 % der Stimmrechte erwarb? Dabei gibt es einen vielen größeren Fisch im Teich, der knapp 20 % der Daimler-Stimmrechte – direkt oder indirekt – hält, ohne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



