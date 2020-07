Daimler Aktie: Das verleiht ihr Auftrieb!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler hat sich im Vormittagshandel am Donnerstag, an der Seite von Continental und MTU, seit langem mal wieder an die Dax-Spitze gesetzt. Mit einem vorläufigen Tageshoch bei 36,90 Euro im Xetra-Handel verbuchte der Autobauer einen Aufschlag von mehr als drei Prozent, das zwischenzeitliche Minus aus der zurückliegenden Woche wurde damit ausgeglichen. Es war wohl die US-Bank JPMorgan, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



