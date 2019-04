Daimler Aktie: Ein unrühmliches Kapitel geht zu Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Ein unrühmliches Kapitel geht zu Ende: Insbesondere wegen der niedrigeren Benzinpreise und der guten Wirtschaft greifen immer mehr US-Amerikaner zu großen Geländeautos oder Pritschenwagen. Kein Wunder also, dass in den USA die Absatzzahlen von Kleinwagen in den letzten Jahren eingebrochen sind. Besonders betroffen von der Kaufzurückhaltung: Daimlers Marke Smart. So konnte der Stuttgarter Autobauer im März gerade einmal 90 Exemplare des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.