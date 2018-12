Daimler-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat am vergangenen Freitag einen minimalen Ausschlag geschafft. Am Gesamtbild ändert sich dadurch nichts, so die Auffassung der charttechnischen Analysten, zumal es an diesem Donnerstag schon wieder abwärts geht. Die Charttechnik unterstreicht, dass der Wert in den vergangenen Monaten einen Abwärtstrend eingeschlagen hat. Allein in einem Monat ging es um 8% nach unten. In den vergangenen drei Monaten verlor die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.