Daimler Aktie: Das rote Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler ist am Freitag kurz vor dem Ende des Börsenhandels der laufenden Woche um 2 % nach unten gerutscht. In jeder Hinsicht sehen Analysten hier ein rotes Signal. Der Kurs könnte nun in den folgenden Wochen deutlicher unter Druck geraten, heißt es. Wichtig sei die Untergrenze von 45 Euro. Darunter wäre sogar ein Sturz in Richtung von 40 Euro möglich. Hintergrund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung