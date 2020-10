Daimler Aktie: Das nennt sich Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Was die Daimler Aktie im Anschluss an ihr Corona-Tief bei 21,01 Euro erreichte, könnte auch in Lehrbüchern als Musterbeispiel für einen Aufwärtstrend dienen. So stieg der Kurs wieder bis zum jetzigen Niveau bei rund 46,20 Euro. Dabei fällt vor allem auf, dass die 38 Tage Linie stets als Unterstützung wirkte. Die SMA 200 hingegen wirkte anfangs noch zweimal als Widerstand, wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



