Daimler-Aktie: Das nächste Kursziel wurde erfolgreich erreicht!

das ausgegebene Kursziel in Form des 50 % Fibonacci Retracements wurde mustergültig von der Daimler-Aktie angefahren und zwischenzeitlich sogar überschritten. Zum Handelsschluss am Montag ging die Aktie jedoch wieder unter den Widerstand zurück, sodass hier noch nicht von einem Ausbruch die Rede sein kann. Am Dienstag kam es mutmaßlich zu vereinzelten Gewinnmitnahmen , sodass der Kurs leicht nach unten abdrehte.

Charttechnische Einschätzung: Ausbruch oder Dreifach-Top?

Durch das Erreichen des Kursziels sind nun zwei Kursrichtungen möglich. Eine Seitwärtsbewegung scheint sich aus dem Chartbild nicht zu ergeben. Es könnte vielmehr zu einem Ausbruch über den Widerstand bei 73,45 Euro kommen, wodurch auch das gebildete Doppel-Top überwunden würde. Durch den starken Kursanstieg hat die Daimler-Aktie zwar viel Rückenwind, Korrekturen sind jedoch nicht unwahrscheinlich nach so vielen Wochen mit Gewinnen.

Charttechnische Analyse: Was bedeutet ein Dreifach-Top für das Chartbild?

Sollte es in den nächsten Wochen zu keinem Ausbruch über das Retracement kommen, ist mit einer Gegenbewegung nach unten zu rechen. Diese könnte relativ stark ausfallen. Zuletzt ging es nach der Bildung eines Dreifach-Tops um fast 20 % nach unten.

Ein Beitrag von Johannes Weber.