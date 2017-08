Daimler: Aktie kann wieder zulegen – es winkt ein starkes Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die in den letzten Monaten arg gebeutelte Daimler-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen wieder in einer besseren Verfassung präsentiert. Zuvor war der DAX-Titel allerdings bis auf knapp 59 Euro und damit auf das 52-Wochen-Tief vom vergangenen November zurückgefallen. Erst an diesem Punkt wurden wieder vermehrt Käufer auf die Aktie aufmerksam und sorgten für steigende Kurse. Seither konnte die Aktie immerhin um knapp 5 Prozent zulegen. Aus charttechnischer Sicht rückt nun die abwärts verlaufende Trendlinie im Bereich von 62,60 Euro in den Fokus. Sollte der Sprung darüber gelingen, würde dies mit einem bullishen Signal einhergehen.

In Sachen Profitabilität ganz weit vorne

Während die vergangenen Wochen und Monate vor allem unter dem Eindruck der Diesel-Problematik und der Autokartell-Anschuldigungen standen und den Kursverlauf der Aktie entsprechend belasteten, haben die letzten Tage endlich einmal positive Nachrichten zutage gefördert. So hat die Beratungsgesellschaft Ernst & Young interessante Daten zur Profitabilität der großen Automobilkonzerne veröffentlicht.

Die Daimler AG erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres eine operative Marge von 9,7 Prozent und landete damit auf Platz 3 im weltweiten Vergleich. Den ersten Platz sicherte sich BMW mit einer operativen Marge von 11,3 Prozent, gefolgt von Suzuki mit 10,3 Prozent. Betrachtet man das reine PKW-Geschäft, rangiert Daimler mit einer Marge von 10,2 Prozent sogar noch vor BMW mit 9,4 Prozent. Auch was den absoluten Gewinn (auf EBIT-Basis) anbelangt, muss sich Daimler nicht verstecken. Hier erzielte das Unternehmen mit 7,8 Mrd. Euro das drittbeste Ergebnis. Platz 1 ging mit 8,9 Mrd. Euro an Volkswagen, knapp dahinter landete der japanische Autobauer Toyota mit 8,3 Mrd. Euro.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.