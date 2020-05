Daimler Aktie: Das ist eine Kampfansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Chef Ola Källenius will es wissen. In einem Interview, das das „Handelsblatt“ am Montag veröffentlicht hat, gibt sich der Konzern-Boss zumindest ziemlich kämpferisch. Themen des Gesprächs waren unter anderem die Elektromobilität und die Digitalisierung sowie das zukünftige Verhältnis zu den Zulieferern des Autobauers. Demnach plant Daimler die Konzeption einer eigener Softwareplattform. Mit dieser wolle man „das Hirn und das zentrale Nervensystem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



