Daimler-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Über ein Jahr befand sich die Daimler-Aktie in einem Aufwärtstrend, doch dieser hat im Juni seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Den Anlegern ist es nicht gelungen, den Kurs nachhaltig über den Widerstandsbereich der 80-Euro-Marke ansteigen zu lassen. Eine Gegenbewegung führte den Kurs am 21. Juli bis auf 67,27 Euro zurück, wo die Käufer wieder Zugriff bekamen. Dies lag zum einen an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



