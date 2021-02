Daimler-Aktie: Ein herber Rückschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Dieselskandal ist, wie es scheint, noch immer nicht ausgestanden. Was mit Volkswagen begann, weitete sich im weiteren Verlauf auf nahezu alle namhaften Hersteller in Deutschland aus. Auch Daimler war betroffen und musste bis heute etwa 1,4 Millionen Fahrzeuge in Europa zurückrufen.

Ganz ohne Gegenwehr wollte das Unternehmen dies aber nicht hinnehmen und legte daher Widerspruch gegen entsprechende Bescheide ein. Der Stuttgarter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung