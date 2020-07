Daimler Aktie: Das hat ja nicht lange gedauert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Erst in der letzten Woche kündigte Daimler an, das Smart-Werk im französischen Hambach ins Schaufenster zu stellen. Am Dienstag hat sich jetzt bereits ein erster Interessent zu Wort gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Demnach prüft der britische Petrochemie-Riese Ineos eine Übernahme der Fabrik, die sich nahe der Grenze zum Saarland befindet. „Als Ergebnis der Covid-19-Pandemie haben sich neue Optionen wie diese ...



