Daimler Aktie: Der große Knall!

Daimler hat nun einen großen Knall verursacht. An den Börsen sackte die Notierung am Donnerstag massiv nach unten durch. Es ging um über 3 % abwärts, nachdem der Kurs in den ersten Minuten bereits unter Druck geriet. Der Grund ist vermutlich eine bedeutende wirtschaftliche Andeutung des Vorstandschefs. Ola Källenius hat dabei wie angekündigt die Strategie des Unternehmens für die kommenden Jahre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



