Daimler Aktie: Ein echter Knaller!

Die Wende bei Daimler könnte in der kommenden Woche eintreten. Das Unternehmen hat in der vergangenen Woche eine mühsame Talsohle durchschritten. Der Wert musste ausgehend von zwischenzeitlich 46 Euro auf deutlich weniger als 44 Euro abspecken. Letztlich erholte sich der Kurs und eröffnet nun brauchbare Perspektiven. Darauf deutet der Verlauf der Notierung am Freitag mit einer kräftigen Erholung.

Daimler: Was zählt

Vor der ...



