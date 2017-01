Daimler: Aktie bleibt standhaft – wie lange noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Aktie hat nach ihrem technischen Ausbruch aus dem mittelfristigen Korrekturtrend zunächst eine Pause eingelegt. Sie tendiert seitdem zwar leicht abwärts, schloss dennoch bisher jede Woche oberhalb der Korrekturtrendlinie. Damit konnte sie ihre Stabilität aus der markttechnischen Perspektive weiterhin unter Beweis stellen. Aktuell scheint sie sich weiter zu festigen. Ein Ansteigen auf über 71 Euro je Aktie könnte die Richtung kurzfristig bestätigen.

Gutes Potential vorhanden

Die Daimler-Aktie ist seit Juli 2016 um knapp 40 % gestiegen. Sollte sich der Ausbruch nun weiter festigen, besteht zumindest aus der markttechnischen Perspektive kurz- bis mittelfristig weiterhin Potential bis ca. 85 Euro je Aktie und damit auf etwa 20 % an zusätzlichem Wertgewinn. Fundamental betrachtet wirken sich sicherlich die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten zu erhöhten Importzöllen negativ aus. Allerdings ist noch lange nicht klar, inwiefern und in welchem Ausmaß Daimler davon betroffen sein wird. Die US-Automobilabsätze sind im letzten Jahr stark gestiegen. Mercedes Benz USA verzeichnete im Dezember letzten Jahres den höchsten je erzielten Monats-Absatz. Das geht mit den Daten zu den gesamten, saisonbereinigten (SAAR) Fahrzeugverkäufen in den USA für Dezember konform.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

