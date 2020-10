Daimler-Aktie bietet heute großartige Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Zu Beginn des Jahres stand die Daimler-Aktie (WKN: 710000) schon einmal knapp unter 50 Euro. Nach den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal erreichte sie diese Marke beinahe erneut. Dennoch, trotz der rasanten Erholung nach dem Corona-Absturz und trotz des jüngsten Kursanstiegs sind die Aussichten für das restliche Jahr noch immer bestens. Sowohl kurz- als auch langfristig.

Der Markt erwartet noch immer nur wenig von der Daimler-Aktie

Zum Börsenschluss am Dienstagabend betrug die Daimler-Marktkapitalisierung rund 52 Mrd. Euro. Dafür bekommt man ein Industriegeschäft – darunter fassen die Stuttgarter Pkws und Nutzfahrzeuge –, das im dritten Quartal Umsätze in der Größenordnung von rund 38 Mrd. Euro erzielte. Noch besser, davon blieben 3 Mrd. Euro als operatives Ergebnis übrig. Über die ersten neun Monate des laufenden Jahres sprechen wir übrigens von einem Umsatz von 92 Mrd. Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro.

Für das Gesamtjahr darf man alleine im Industriegeschäft also einen Umsatz von rund 130 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis von rund 5 Mrd. Euro erwarten. Berücksichtigt man die Nettoliquidität von 13 Mrd. Euro im Industriegeschäft, müsste man bereit sein, das 0,3-Fache des erwarteten Jahresumsatzes oder das 7,8-Fache des erwarteten operativen Ergebnisses für eine Daimler-Aktie zu bezahlen.

Das ist garantiert nicht viel. Und dabei ist das Industriegeschäft noch längst nicht alles, was man heute für eine Daimler-Aktie bekommt.

Zusätzlich zum Industriegeschäft gibt es noch den Mobility-Bereich, der alles andere als wertlos ist. Mit Finanzierungsgeschäften von Neuwagen und weiteren Mobilitätsdienstleistungen verdiente man im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 600 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 war es bereinigt um Sondereffekte gar knapp eine Milliarde Euro.

Für die Bewertung der Daimler-Aktie ist im Mobility-Segment aber die Höhe des Eigenkapitals sowie die Verzinsung auf dieses wichtiger. Schließlich kann man diesen Geschäftsbereich mit dem einer Bank vergleichen. Zum Ende des dritten Quartals sollten es um die 3,6 Mrd. Euro gewesen sein, welches sich im dritten Quartal mit 16 % rentierte. Also auch dieser Geschäftsbereich alleine ist mindestens 3 Milliarden Euro, wenn nicht eher 6 Milliarden Euro wert.

Langfristig hilft der strengere Blick auf die Profitabilität

Natürlich, die kürzlich veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal sind von allerhand Rückenwinden geprägt. Kurzarbeitergeld, das Leerräumen der Lager und ein sehr strenges Kostenmanagement halfen bei Cashflow und Ergebnis. Aber auch langfristig sind die Aussichten für die Daimler-Aktie ziemlich gut.

Denn soll es nach dem Daimler-Management gehen, sollen die Gewinnmargen aus dem dritten Quartal – bei Pkws & Vans immerhin 9,6 %, bei Trucks & Bussen 6,5 % – keine Alltagsfliegen sein, sondern der Normalzustand. Das dürfte bei der Daimler-Aktie langfristig für sehr viel Furore sorgen. Sollte man im Industriegeschäft über ein volles Jahr Gewinnmargen von um die 9 % schaffen, sprechen wir selbst ohne weiteres Umsatzwachstum von operativen Gewinnen in der Größenordnung von 12 Milliarden Euro.

Unter diesen Annahmen ist die Daimler-Aktie heute langfristig eine großartige Chance. Denn wenn uns die Corona-Krise in der Automobilindustrie eines gezeigt hat, dann ist es die relative Stärke von Premium- und Luxus-Pkws sowie alternativen Antriebstechnologien. Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und in einem rückläufigen Gesamtmarkt. Und genau darauf will sich das Daimler-Management in den kommenden Jahren ganz besonders konzentrieren.

Kurzfristig könnten der Daimler-Aktie aber auch schon die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal helfen. Diese kommen bereits am Freitag. Inklusive der heiß erwarteten angepassten Prognose für das Gesamtjahr.

