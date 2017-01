Daimler: Die Aktie am kritischen Scheidepunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die Daimler-Aktie bewegt sich derzeit an einem kritischen Scheidepunkt. Das Aufwärtsmomentum wurde gebremst. Welche Faktoren wirken sich auf die Kursentwicklung in naher Zukunft aus? Die wichtigsten Analysen im Überblick:

Problematisches Aufwärtsmomentum: Die Korrekturtrendlinie befindet sich im Bereich zwischen 70,00-70,50 Euro je Aktie. Doch nach dem Ausbruch tut sich die Aktie schwer, ihr Aufwärtsmomentum weiter aufzunehmen. Einer der vielen Gründe dafür ist sicher der neue US-Präsident Trump, der mit seinen Drohungen in Richtung der deutschen Automobilindustrie den Anlegern zu denken gibt. Auf Wochenschlusskursbasis aber notierte der Kurs weiterhin oberhalb des Ausbruchsniveaus.

Mögliche Unterstützung: Die positiven Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum, das erstmals seit 2014 wieder gestiegen ist, könnten den Wert der Daimler-Aktie nun unterstützen. Auch wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob Trump wirklich alle seine Vorhaben umsetzen kann. Er könnte durchaus auf Gegenwind könnte aus dem Kongress treffen.

Kann Daimler sich in dieser schwierigen Situation behaupten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Sollten Anleger sofort verkaufen?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Das sind die aktuell 3 besten Aktien der Welt, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse