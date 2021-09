Daimler-Aktie: Zurück im Bullenmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In einem schwachen Gesamtmarkt setzte der Kurs der Daimler-Aktie zu Beginn der vergangenen Woche auf der charttechnischen Unterstützung von 67,62 Euro auf und drehte anschließend wieder nach oben. Seitdem befindet sich das Papier fest in Bullenhand. Die Käufer haben eine Aufwärtswelle gestartet und den Kurs inzwischen bis auf 76,85 Euro ansteigen lassen. Auch am Dienstag zeigen die Trendpfeile nach oben, im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



