Daimler-Aktie: Die Zeit der Kompromisse ist vorbei!

Daimler startet Großoffensive in Sachen CO2-Reduktion: Wie der deutsche Autobauer kürzlich mitteilte, habe Mercedes-Benz sein Grünstrom-Portfolio in Zusammenarbeit mit den Energieunternehmen Enovos und Statkraft maßgeblich erweitert.

Demnach wird die Sternmarke in Deutschland ab 2022 nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen. Der CO2-freie Strom aus Wasser-, Wind- und Solarkraft werde in diversen Kraftwerken überwiegend in der Bundesrepublik erzeugt. Konkret stamme die Energie



