Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Daimer-Aktie kann in dieser Woche ebenfalls von der Gesamtmarktstabilität profitieren. Am Freitagvormittag steht ein Plus von 2,57 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet setzte der Kurs wieder zur Erholung an, die bereits seit etwa fünf Wochen andauert, aber kaum vom Fleck kommt. Im besagten Zeitraum steht lediglich ein Plus von 4,06 % auf der Kurstafel. Das letzte wichtige Hoch liegt bei 73,60 Euro je Aktie und damit nur 1,28 % vom aktuellen Preisniveau entfernt. Sollte es nun angesteuert und überwunden werden, könnte das nächste technische und mittelfristige Ziel auf der Höhe der oberen Trendkanallinie bei 79 Euro je Aktie liegen.

Gemischte Absatzzahlen aber robuste Konjunkturdaten in den wichtigsten Absatzländern

Unternehmensspezifische News betrafen in dieser Woche den Absatz in den wichtigsten Ländern. Per Dezember konnte Daimler in den USA zwar 6,4 % mehr verkaufen als im November, auf Jahressicht steht jedoch ein Rückgang von 1,4 % zu Buche. Ohne die Marke Smart verbuchte man auf Monatsbasis ein Plus von 10 %, hauptsächlich dank des Absatzes von SUVs und der E- und S-Klasse. Auch hier musste allerdings ein leichtes Minus von 0,9 % auf Jahressicht verbucht werden. Hingegen hat die gesamte Transportersparte von Daimler weltweit einen steigenden Jahresabsatz von 12 % erzielen können. Insbesondere in den Ländern China und Nordamerika stieg der Absatz an. Es wird deutlich, dass Anleger derzeit mehr die robusten Konjunkturdaten aus den wichtigsten Absatzländern honorieren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.