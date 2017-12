Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Aktie notiert am Freitagvormittag auf Wochenbasis mit 0,98 % leicht im Minus. Damit konnte die Erholung nicht weiter fortgesetzt werden. Bereits in der vergangenen Woche schloss die Aktie unverändert. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie damit allerdings immer noch über relevanten Unterstützungszonen. So notiert sie weiterhin über den beiden langfristigen Wochen-Durchschnitten. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 69 Euro je Aktie. Die Aktie selbst notierte am Freitagvormittag bei 70,75 Euro je Aktie. Der 100-Woche-Durchschnitt verläuft aktuell bei 65 Euro je Aktie.

Euro belastet trotzt positiver Nachrichtenlage

Auf die Nachricht, die US-Steuerreform würde Daimler begünstigen, reagierten Anleger bisher nicht. Sowohl Daimler als auch BMW haben zum Ende der vergangenen Woche hin angekündigt, dass sie von Steuererleichterungen in den USA profitieren würden. Bereits für das aktuell noch laufende Jahr wird eine Umbewertung in der Bilanz stattfinden und Gewinne aufgrund dessen höher ausfallen, als die Prognosen bisher nahelegten.

Eine weitere positive Nachricht hatte in dieser Woche ebenfalls nur wenig Wirkung gezeigt. Demnach soll die LKW-Sparte für das Gesamtjahr die Absatzprognose angehoben haben. Der Absatz dürfte auf 465.000 um 12 % steigen. Bereits in den ersten elf Monaten lag der Absatz über dem des Vorjahres. Belastend wirkt hingegen mit hoher Wahrscheinlichkeit der festere Euro gegen den US-Dollar.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.