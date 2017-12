Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die Daimler-Aktie notierte am Freitagmittag im Vergleich zur Vorwoche leicht im Minus. Zwischenzeitig wurde innerhalb der Woche ein Plus von ca. 1,28 % erreicht. Doch ab etwa Mitte der Woche bleibt die Aktie leicht belastet. In den vergangenen zwei Wochen fiel das Plus bereits jeweils sehr spärlich aus. Das Hoch vom Ende Oktober kann daher nicht angesteuert werden. Zwei Faktoren könnten in dieser Woche die Aktie belastet haben.

Gesamtmarktschwäche belastet Daimler-Aktie

Der hauptsächliche Faktor wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gesamtmarktschwäche in Form des DAX-Index, die sich infolge eines erneut anziehenden Euros gegen den US-Dollar gezeigt hat. Der Euro gewann bis dato 0,94 % an Wert. Ein Grund für die Euro-Stärke dürften zum einen Aussagen einiger Geldpolitiker zum Ausstieg der EZB aus dem QE-Programm gewesen sein, ein anderer die Ankündigung der deutschen Bundesregierung neue, langfristig laufende Anleihen emmitieren zu wollen.

Sammelklage könnte Daimler weitere Millionen kosten

Neben diesen beiden Faktoren, die den Gesamtmarkt bremsten, könnte ein unternehmensspezifischer Faktor den Kurs belastet haben. Wie aus einigen Berichten hervorgeht, dürfte sich die Daimler LKW-Sparte nun einer Sammelklage seitens mehrerer Spediteure entgegensehen. Die Klage liegt im Zusammenhang mit den Preisabsprachen, die Daimler und andere Produzenten vor einigen Jahren getroffen hatten und die infolgedessen von der EU-Kommission wegen Kartellbildung mit hohen Strafen belegt wurden.

Über 16.500 LKW betroffen

Daimler zahlte damals die höchste Summe. Die Sammelklage soll einen Schadenersatz in Höhe von 176 Mio. Euro einfordern. Demnach wäre jeder damals verkaufte LKW an die Spediteure um mindestens fünf Prozent teurer gewesen. Insgesamt wären 16.600 LKW betroffen. 310 Unternehmen schlossen sich der Klage an.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.