Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Daimler-Aktie bleibt gegen Ende der Woche belastet. Im Vergleich zum Schlusskurs in der vergangenen Woche steht ein Minus von 1,7 % am Freitagnachmittag zu Buche. Damit konsolidiert die Aktie weiterhin um den 200-Wochen-Durchschnitt herum. Negative Aussichten hinsichtlich des Wirtschaftswachstums in China, weiter rückläufige PKW-Absätze in den USA sowie ein fester Euro wirken sich derzeit negativ aus.

Turnaround lässt auf sich warten

Charttechnisch betrachtet ist der sekundäre, seit Mitte vergangenen Jahres andauernde Aufwärtstrend zwar intakt, allerdings konnte das Hoch aus dem Jahr 2015 noch nicht erreicht werden. Damals schob die lockere Geldpolitik der EZB deutsche Automobilwerte auf neue Allzeithochs, ehe der VW-Dieselskandal die gesamte Branche mit nach unten zog. Seitdem versucht sich die Daimler-Aktie an einer Art Turnaround, doch wie einige Experten glauben, liegt der verhaltene Anstieg weniger an unternehmensspezifischen Faktoren, sondern eher an der gesamten Branche.

Bert Flossbach sieht Unterbewertung

Bert Flossbach gab der Euro am Sonntag jüngst ein Interview, in dem er beteuerte, Daimler könnte womöglich das LKW-Geschäft früher oder später abspalten. Sollte es dazu kommen, was er für gar nicht unwahrscheinlich hält, wäre das Unternehmen um ca. 30-40 % unterbewertet. Man habe daher sein Engagement bei Flossbach von Storch in der Daimler-Aktie zuletzt erhöht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.