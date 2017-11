Daimler Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die Daimler-Aktie kann an die Stabilität der VW-Aktie anschließen. Am Freitagmittag stand der Wert im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag bei +2,8 %. Das ist ungewöhnlich, vor allem, weil der DAX-Index in dieser Woche deutlich größeren Schwankungen ausgesetzt war. Der Index hatte in der zweiten Wochenhälfte gemäß Berichten, größtenteils infolge eines steigenden Euro gegen den US-Dollar, nachgegeben. Doch zumindest darauf müsste die Daimler-Aktie reagieren. Möglich ist, dass der Handel aufgrund des Thankgsgivings in den USA in den großen Einzelwerten eher ruhig verlief und die Reaktion auf einen festeren Euro erst in der nächsten Woche zu sehen sein wird. Robuste Konjunkturdaten aus der EU und Deutschland dürften ebenfalls unterstützend gewirkt haben.

200-Wochen-Durchschnitt hat vorerst gehalten

Charttechnisch hat die Aktie in den vergangenen Wochen den 200-Wochen-Durchschnittt wieder getestet. Dieser bietet auch weiterhin eine gute Unterstützung. Sofern der Kurs darüber bleibt, besteht weiterhin eine gute Chance auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Kurszone bei 74 Euro je Aktie stellt die nächste charttechnische Hürde dar. Wird diese nun angesteuert und überwunden, rückt die Kurszone bei 78,50 Euro je Aktie ins Blickfeld. Dort verläuft die obere Trendkanallinie, die bis heute noch nicht überwunden werden konnte.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.